Liên Hiệp Quốc: ‘Đại dịch toàn cầu’ là lời kêu gọi mỗi người cần hành động

“Tuyên bố đại dịch là lời kêu gọi hành động đối với mỗi người, mỗi nơi. Chúng ta vẫn có thể thay đổi tình trạng đại dịch này. Tôi kêu gọi chính phủ mọi nước đẩy mạnh, nâng tầm nỗ lực ngay từ bây giờ”, ông Guterres viết trong thông cáo.

Lời kêu gọi của ông được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) gọi COVID-19 là đại dịch và chỉ trích việc lây lan và sự gay go của dịch bệnh là do “mức độ báo động về tình trạng không hành động”.