Liên minh châu Âu cho phép sử dụng thuốc remdesivir để điều trị Covid-19

Trong thông cáo ngày 3.7, Ủy viên châu Âu phụ trách y tế Stella Kyriakides cho hay: “Quyết định cấp phép đối với loại thuốc đầu tiên điều trị Covid-19 (remdesivir) là một bước đi quan trọng trong cuộc chiến chống dịch bệnh này”.

Động thái trên diễn ra sau khi Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) hồi tuần trước cho phép sử dụng thuốc remdesivir để điều trị bệnh nhân Covid-19 trên 12 tuổi bị viêm phổi và phải thở máy.

Ít nhất hai nghiên cứu của Mỹ cho thấy remdesivir, với công dụng ban đầu để chống dịch Ebola, có thể giúp bệnh nhân Covid-19 hồi phục nhanh

Nghiên cứu được công bố trên chuyên san New England Journal of Medicine của Anh hồi tháng 5 cũng cho thấy việc tiêm remdesivir giúp rút ngắn thời gian điều trị bệnh nhân Covid-19 trung bình tại bệnh viện từ 15 ngày xuống 11 ngày, so với những người dùng giả dược.