Thuốc remdesivir không hiệu quả để chống Covid-19?

Theo tờ The Guardian, WHO ngày 23.4 công bố kết quả thử nghiệm thuốc remdesivir đối với 237 bệnh nhân Covid-19 bị bệnh nặng ở Trung Quốc , cho thấy loại thuốc này không hiệu quả trong việc điều trị Covid-19 và cuộc thử nghiệm bị ngừng lại sớm vì gây tác dụng phụ.

Thuốc chống virus remdesivir do hãng dược Gilead Sciences của Mỹ sản xuất, từng được thử nghiệm chống Ebola nhưng không hiệu quả.

Có 158 bệnh nhân Covid-19 được điều trị bằng thuốc này và 79 bệnh nhân khác được điều trị bằng giả dược. Kết quả cho thấy thời gian hồi phục của 2 nhóm bệnh nhân là không khác nhau. Gần 14% bệnh nhân dùng remdesivir tử vong và con số của các bệnh nhân không dùng thuốc này là gần 13%.

Theo thông báo trên website của WHO , thuốc remdesivir không đem lại lợi ích nào trong việc cải thiện bệnh tình cũng như giảm lượng virus trong cơ thể, và 18 bệnh nhân phải dừng dùng thuốc này sớm do bị tác dụng phụ.

Nghiên cứu thuốc, vắc xin chống dịch Covid-19 có tin vui gì?

Tuy nhiên, WHO sau đó rút lại báo cáo và nói rằng tài liệu này chỉ là bản thảo do nhóm tác giả cung cấp, được đăng lên website WHO do nhầm lẫn. Tổ chức này thông báo kết quả nghiên cứu đang được bình duyệt và sẽ bình luận sau khi có báo cáo cuối cùng.

Theo AFP, Gilead Sciences sau đó phát thông báo nói rằng thông tin về nghiên cứu đã bị đăng sớm và bao gồm những mô tả không thích hợp của nghiên cứu.

Theo Gilead Sciences, nghiên cứu bị dừng lại sớm vì ít người tình nguyện tham gia, do đó kết quả nghiên cứu không có ý nghĩa về mặt số liệu thống kê.

Hãng dược nói rằng kết quả nghiên cứu chưa được xác định và các thông tin chi tiết sẽ được công bố trong tương lai gần sau khi nghiên cứu được bình duyệt.