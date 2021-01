Liên Xô kiếm được bao nhiêu tiền từ cuộc khủng hoảng dầu mỏ 1973?

Cuộc chiến tranh Ả Rập - Israel lần thứ tư khiến việc cung cấp dầu ở Trung Đông cho các nước phương Tây bị đình trệ, do đó Liên Xô trở thành nhà cung cấp năng lượng gần như độc quyền và vớ bẫm nhờ cuộc khủng hoảng dầu mỏ này.

Trong cuộc xung đột Ả Rập - Israel lần thứ tư, Mỹ và các nước Tây Âu đã dứt khoát đứng về phía Israel, điều này gây ra sự tức giận có thể hiểu được của những quốc gia Ả Rập đã và đang cung cấp dầu cho các nước phương Tây. Đến thời điểm năm 1973, Trung Đông cung cấp tới 66% nguồn dầu cho các quốc gia Âu – Mỹ.

Tại các trạm xăng của tất cả các nước phương Tây, xe cộ xếp hàng dài nhiều km để chờ đổ xăng; một số quốc gia đưa ra định mức hạn chế tiêu thụ xăng dầu hàng ngày của phương tiện cá nhân. Ngành công nghiệp ô tô đã phản ứng gần như ngay lập tức và tung ra thị trường dòng xe hơi nhỏ gọn ít tốn xăng thay vì những chiếc xe limousine sang trọng nhưng ngốn xăng như điên vốn được ưa chuộng trong các thập niên 1950-1960.

Quan trọng nhất là không thể duy trì tăng trưởng kinh tế nếu không tiêu thụ một lượng lớn xăng dầu và các chế phẩm dầu mỏ khác. Phương Tây bắt đầu tìm lối thoát.

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng dầu mỏ nêu trên, Liên Xô nổi lên như một nhà cung cấp khổng lồ. Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới không phản đối việc lợi dụng những mâu thuẫn trong phe của kẻ thù là khối tư bản toàn cầu. May mắn thay, đến thời điểm đó, các đường ống dẫn dầu đã được mở rộng đến Đông Âu, trong đó đường ống lớn nhất, Druzhba (Hữu nghị), đã hoàn thành việc xây dựng nhánh thứ hai vào cuối năm 1973. Trước đó, việc giao hàng đến các nước thành viên Hội đồng tương trợ kinh tế (Council for Mutual Economic Assistance – Comecon) đã được thực hiện với giá thấp hơn 3-4 lần so với giá thị trường, nhưng giờ đây, với việc xuất hàng cho các nước phương Tây, Liên Xô có thể nhận được những đồng đô la có giá trị gấp nhiều lần. Không khó để kéo dài các tuyến đường ống ra xa hơn một chút, đồng thời bắt đầu xây dựng các đường ống mới với sự tham gia nhân công của Tiệp Khắc, Bulgaria, Hungary... Dòng dầu Liên Xô bắt đầu ào ạt chảy sang các nước Tây Âu.