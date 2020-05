Lo Covid-19, các chính phủ bận rộn giúp người dân hẹn hò, 'thân mật' an toàn

Tại Hà Lan, giới chức nước này nới lỏng các quy định về sex, theo đó khuyến khích những người độc thân hãy tìm kiếm bạn tình, theo báo The New York Times.

Dù thừa nhận “sự tiếp xúc” giữa người và người rất quan trọng, chỉ dẫn của giới hữu trách nhấn mạnh quan hệ đôi bên cần phải tuân thủ chặt chẽ những biện pháp nhằm giới hạn nguy cơ lây lan dịch Covid-19.

Sau đó, giới chức Viện Y tế Công cộng và Môi trường Quốc gia Hà Lan lên tiếng làm rõ rằng lời khuyên trên không hàm nghĩa khuyến khích “các quan hệ tình dục tùy tiện”.

Các thành phố và những nước khác nhau cũng áp dụng những cách tiếp cận phù hợp nhằm giải quyết nhu cầu tình dục của người dân trong khi dịch Covid-19 vẫn đe dọa cộng đồng

Ở Đan Mạch, Tổng giám đốc Cơ quan Y tế - tiến sĩ Soren Brostrom hồi tháng 4 ủng hộ hoạt động mà ông cho là tốt cho sức khỏe , theo trang tin The Local DK.

Tuy nhiên, ở New York, Los Angeles và các thành phố khác của Mỹ, giới chức đề nghị các cá nhân “tự giải quyết”, tránh tiếp xúc thân mật với những người khác.

Khẩu hiệu tình dục an toàn trong thời Covid-19 ở New York và Los Angeles chính là: “Bạn là đối tác sex an toàn nhất của bản thân”.

Trong khi đó, giới chức San Francisco khuyên nên “giới hạn hoạt động tình dục với bạn tình chính thức”, tránh tình một đêm.

Ở Washington, văn phòng thị trưởng kêu gọi người dân chỉ nên quan hệ “thân mật” với bạn tình đang sống chung, nhưng trước khi hành sự nhớ kiểm tra tình trạng sức khỏe của "đối tác".

Giới chức y tế còn khuyến khích các bạn tình nên sử dụng các nền tảng chat để “quan hệ từ xa”, tránh tiếp xúc trực tiếp để bảo vệ bản thân và đối phương trong mùa dịch Covid-19.