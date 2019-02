Lộ diện ứng viên chính thức tranh ghế tổng thống với ông Trump

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn ngày 9.2 tuyên bố đã bắt đầu “chiến dịch cuối cùng” nhằm loại trừ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) khỏi vùng lãnh thổ do IS kiểm soát ở miền đông Syria.