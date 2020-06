Lo ngại Trung Quốc trao thêm quyền cho hải cảnh

Tàu sân bay Mỹ tấp nập ở cửa ngõ Biển Đông

Trang web hải quân Mỹ ngày 21.6 đưa tin 2 nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và USS Nimitz vừa bắt đầu các chiến dịch bay song song ở vùng biển Philippines. Trên biển, 2 nhóm tàu sẽ hỗ trợ các cuộc diễn tập phòng không, trinh sát biển, tiếp tế, huấn luyện phòng thủ khi tác chiến trên không, tấn công tầm xa, thao tác phối hợp và nhiều hoạt động khác. Trong khi đó, trang Twitter của hải quân Mỹ hôm 20.6 cho hay nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan vừa tiến hành các chiến dịch bay của lực lượng sẵn sàng chiến đấu nhằm bảo vệ các lợi ích hàng hải chung của đồng minh, đối tác ở vùng biển Philippines.

Theo tờ The Japan Times, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017, hải quân Mỹ đưa 3 nhóm tác chiến tàu sân bay đến cửa ngõ Biển Đông, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh tiếp tục diễn biến xấu. Hải quân Mỹ nhấn mạnh rằng Washington có mối quan tâm lớn trong việc duy trì an ninh, thịnh vượng, giải pháp hòa bình đối với tranh chấp, thương mại hợp pháp không bị cản trở và sự tôn trọng tự do hàng hải, hàng không trên khắp các khu vực chung ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.