Mỹ mạnh tay trừng phạt Trung Quốc

Trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ hôm qua, Mỹ và Anh đã nêu vấn đề Hồng Kông và kêu gọi Trung Quốc “suy nghĩ lại” về những lo ngại nghiêm trọng sau khi Bắc Kinh đưa ra luật an ninh mới cho Hồng Kông. Đáp lại, Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Trương Quân hối thúc Mỹ và Anh chấm dứt can thiệp vào vấn đề Hồng Kông ngay lập tức và tuyên bố mọi hành động sử dụng Hồng Kông để can thiệp vào việc nội bộ của Trung Quốc đều sẽ bị thất bại, theo AFP.