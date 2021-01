Thống đốc New York gửi 1.000 Vệ binh Quốc gia đến Capitol

Thống đốc New York Andrew Cuomo nói ông đang điều 1.000 lính Vệ binh Quốc gia đến thủ đô Washington, theo đề nghị của Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ, nhằm “hỗ trợ và tạo điều kiện chuyển giao quyền lực hòa bình".

“Trong 244 năm, nền tảng dân chủ của chúng ta là việc chuyển giao quyền lực ôn hòa, và New York sẵn sàng giúp đảm bảo ý chí của người dân Mỹ được thực hiện, một các an toàn và quả quyết”, theo ông Cuomo. Các vệ binh quốc gia sẽ được điều động trong thời gian lên đến 2 tuần. Ông Cuomo khẳng định sự điều động này không ảnh hưởng đến nỗ lực đối phó đại dịch Covid-19 tại New York.