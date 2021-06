Lực lượng an ninh Myanmar thu lượng lớn vũ khí sau vụ nổ súng

Thông tin trên do tờ Global New Light of Myanmar thuộc nhà nước Myanmar đăng hôm nay 25.6. Tờ báo này còn đăng một tấm ảnh về 4 người bị bắt ngay trước số vũ khí bị tịch thu. Theo đó, lực lượng an ninh đã tịch thu hơn 100 khẩu súng, 10.000 viên đạn, 499 quả lựu đạn cùng với nhiều quả bom và kíp nổ.

Cũng theo Global New Light of Myanmar, những người bị bắt là thành viên của Lực lượng phòng vệ nhân dân (PDF), thuộc nhóm đối lập “ Chính phủ thống nhất quốc gia ”, và đã thú nhận rằng họ được huấn luyện và cung cấp vũ khí từ Lực lượng độc lập Kachin (KIA), một trong số nhóm vũ trang thiểu số chống quân đội Myanmar ở các khu vực biên giới.

Global New Light of Myanmar còn đưa tin vụ bắt giữ người nói trên được tiến hành sau cuộc giao tranh giữa quân đội với PDF Mandalay hôm 22.6, trong đó có 8 dân quân thiệt mạng và 8 người bị bắt.

Nhóm vũ trang Myanmar bị tố sát hại nhiều công nhân xây dựng, đào tạo "khủng bố"

Mandalay PDF và KIA chưa có phản ứng về thông tin mới. Hôm qua 24.6, trang tin Khit Thit dẫn lời đại diện của Manadalay PDF phủ nhận một trong số thành viên của nhóm là Tun Tauk Naing, bị báo chí nhà nước nêu tên, đã bị bắt.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc ( OCHA) hôm qua ước tính 230.000 người phải sơ tán do các cuộc giao tranh ở Myanmar, và cần hỗ trợ.