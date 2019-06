Mắc bệnh lạ khiến bộ ngực phát triển không ngừng

Theo tờ Daily Mail ngày 21.6 dẫn lời bà Lam Phrai Si Nuan ở một làng tại Phitsanulok, bộ ngực của bà bắt đầu to dần lên khoảng 9 tháng trước.

Lam Phrai nói bà đã gặp bác sĩ và dù họ đã loại bỏ khả năng khối u ung thư song không thể chẩn đoán bà mắc bệnh gì hoặc đưa ra phương pháp điều trị.

Do tài chính eo hẹp, người phụ nữ 46 tuổi không đủ khả năng khám kỹ lưỡng hơn và kêu gọi những người tốt bụng giúp đỡ.

Lam Phrai kể lần đầu bà nhận thấy bộ ngực của mình phát triển cách đây 3 năm song chúng bắt đầu to lên nhanh 8-9 tháng trước với ngực trái to hơn hẳn so với bên phải.

Khoảng 5 tháng trước, ngực phải to dần bằng bên còn lại và bay giờ hai bên to bằng nhau, gây khó khăn cho mọi hoạt động sinh hoạt thường ngày của Lam Phrai. Không mặc vừa bất cứ áo nào, bà phải dùng tấm vải buộc vào cổ để nâng đỡ ngực.

Sức nặng của vòng một gây áp lực liên tục lên cột sống và khiến bà bị đau cổ, vai và lưng. Tình hình càng tồi tệ hơn nên bà chỉ có thể di chuyển với sự giúp sức của cây gậy.

Sau nhiều lần đến Bệnh viện Phutthachinarat, Lam Phrai vẫn không biết tại sao ngực của mình liên tục phình to dù bác sĩ nói rằng đây không phải là khối u ung thư

Một bác sĩ cho hay họ chỉ có thể cắt bỏ bộ ngực của Lam Phrai khi biết rõ nguyên nhân khiến vòng một của bà tăng bất thường.

Lam Phrai dự định khám lại kỹ hơn vào ngày 19.7 song hiện đang gặp khó khăn về tài chính nên bà lên mạng kêu gọi cộng đồng giúp đỡ.