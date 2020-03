Màn bứt phá của ứng viên tổng thống Mỹ Joe Biden

Cụ thể, kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy ông Biden (78 tuổi) giành thắng lợi tại các bang Michigan, Mississippi, Missouri và Idaho. Trong ngày “Siêu thứ ba” lần 2 hôm 10.3, có 6 tiểu bang là Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, Bắc Dakota và Washington tiến hành bầu cử sơ bộ nhằm chọn ra ứng viên có đủ khả năng cạnh tranh với đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Lần này, Michigan là bang có số phiếu đại biểu lớn nhất trong số 6 bang kể trên. Với 125 phiếu đại biểu, bang Michigan được xem là “chiến địa”. Do đó, ông Biden dẫn đầu tại Michigan đồng nghĩa với việc ông đã tăng cơ hội giành được đề cử của đảng Dân chủ. Đáng chú ý, thượng nghị sĩ bang Vermont, ông Bernie Sanders (79 tuổi) từng giành chiến thắng tại Michigan trước đối thủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ vào năm 2016 lại thua trong sự kiện bầu cử lần này.

Ông Biden còn đứng đầu ở các bang Idaho, Mississippi và Missouri. Chiến thắng này của ông Biden được cho đã tước đi cơ hội thu hẹp khoảng cách của ông Sanders. Hiện chưa rõ ứng viên Sanders có tiếp tục “chiến đấu” đến thời điểm diễn ra đại hội đảng Dân chủ vào tháng 7 hay không.

Với chiến thắng đầy thuyết phục này, ông Biden đã biến cuộc chiến trong nội bộ đảng Dân chủ chỉ còn là sự ganh đua giữa ông với thượng nghị sĩ Sanders. Theo Reuters, ông Biden dễ dàng giành chiến thắng ở các bang trên vì có sự hậu thuẫn của các cử tri Mỹ gốc Phi, cùng những người cao tuổi và có quan điểm ôn hòa. Trong khi đó, ông Sanders nhận được sự ủng hộ rất lớn từ nhóm người trẻ tuổi.

Lần đầu tiên trong đợt bầu cử sơ bộ này, ông Biden chi nhiều tiền cho quảng cáo chiến dịch tranh cử trên Facebook hơn ông Sanders. Theo tờ The Hill, ông Biden đã chi 247.194 USD (5,7 tỉ đồng) cho quảng cáo trên Facebook tại các bang chuẩn bị tiến hành bầu cử sơ bộ vào ngày 17.3, bao gồm Florida, Arizona, Ohio và Illinois, tăng gần gấp đôi so với con số hơn 134.559 USD mà ông Sanders bỏ ra. Đặc biệt tại bang Florida, ông Biden đang chi gần gấp 3 so với đối thủ Sanders khi bỏ ra 110.929 USD so với 38.823 USD của ông Sanders.