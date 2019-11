Máy bay trinh sát tàng hình tuyệt mật của Mỹ

Vào năm 2013, tạp chí Aviation Week & Spa ce Technology lần đầu tiên vén màn bí mật về dòng máy bay do Hãng Northrop Grumman sản xuất, theo đó đăng tải thông tin liên quan đến sự phát triển của RQ-180. Đến ngày 24.10.2019, ấn bản uy tín của Công ty The Aviation Week Network, trụ sở tại New York (Mỹ), dự đoán không quân Mỹ hiện có một phi đội gồm 7 chiếc RQ-180.