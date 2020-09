Microsoft cảnh báo tin tặc Nga trở lại, tìm cách can thiệp bầu cử Mỹ

Cảnh báo của Microsoft được đưa ra một ngày sau khi có thông tin cho hay các quan chức tại Nhà Trắng và Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã “trấn áp” thông tin tình báo liên quan đến việc Nga tiếp tục can thiệp bầu cử Mỹ , vì nó “khiến tổng thống trông không hay”, và chỉ đạo các nhà phân tích chính phủ thay vào đó tập trung vào sự can thiệp của Trung Quốc và Iran, theo tờ The New York Times ngày 10.9.