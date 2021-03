Mối nguy cướp biển từ vụ kẹt kênh đào Suez

Mặc dù lưu thông tại kênh đào Suez đã được khôi phục sau khi tàu chở container MV Ever Given được kéo đi khỏi vị trí bị mắc cạn, nhưng nhiều tàu trước đó đã chọn cách thay đổi hành trình vòng xuống phía cực Nam của châu Phi.

“Việc đó tiềm ẩn nguy cơ và đó có thể là lý do khiến các nhà vận tải đường biển nên cân nhắc trước khi đi vòng qua khu vực Sừng châu Phi”, giáo sư Genevieve Giuliano tại Trường chính sách công Sol Price thuộc Đại học Nam California nói với The Washington Post.

Tàu kéo bên cạnh tàu chở container MV Ever Given tại kênh đào Suez

Trong khi đó, nhiều công ty vận tải hàng hải đã liên lạc với hải quân Mỹ về nguy cơ bị cướp biển tấn công khi đi vòng qua châu Phi để không phải di chuyển qua kênh đào Suez.

Một người phát ngôn Hạm đội 5 của Mỹ xác nhận đã nhận được nhiều câu hỏi của các công ty vận tải đường biển toàn cầu về tình hình an ninh biển tại khu vực, sau sự cố tại kênh đào Suez. Việc ách tắc tại kênh đào Suez chưa gây tác động đến các hoạt động của hải quân Mỹ tại khu vực nhưng các công ty hàng hải đã bày tỏ lo ngại về những nguy cơ cho tàu hàng của họ, theo Financial Times. Cuối tuần trước, hải quân Mỹ thông báo đã đề nghị hỗ trợ giới chức Ai Cập trong việc giải cứu tàu Ever Given.