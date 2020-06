Mực nước đập Tam Hiệp vượt mức kiểm soát, chuyên gia Trung Quốc nói gì?

Kể từ khi Trung Quốc vào mùa lũ từ tháng 6, nhiều khu vực ở miền đông và nam của nước này trải qua nhiều đợt mưa to gây ra các cơn lũ lớn. Tính đến nay, mưa lũ đã gây ảnh hưởng cho hơn 2 triệu người và gây thiệt hại kinh tế lên tới hàng tỉ nhân dân tệ, theo Hoàn Cầu thời báo.

Tình trạng mức nước dâng lên tới mức cảnh báo dẫn tới tin đồn rằng đập Tam Hiệp đang biến dạng và người dân nên sơ tán. Một số báo phương Tây còn thổi phồng tin đồn rằng đập có nguy cơ bị vỡ, theo Hoàn Cầu thời báo.

Nhà nghiên cứu Quách Tấn thuộc Viện nghiên cứu địa chấn Trung Quốc bác bỏ tin đồn như trên, khẳng định đập Tam Hiệp có thể chứa lượng nước vào lớn hơn nhiều so với lượng nước hiện nay. Ông Quách lập luận đập được thiết kế để đáp ứng mực nước lên tới 175 m hoặc lượng nước nào 70.000 m/giây. Do đó, với mực nước 147 m và lượng nước vào 26.500 m/giây, đập vẫn an toàn, theo ông Quách.