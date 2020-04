Mỹ, Anh muốn gia hạn cách ly xã hội

Đài CNN ngày 24.4 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính phủ có thể gia hạn các biện pháp cách ly xã hội nhằm phòng chống Covid-19 vốn sẽ hết hạn vào ngày 1.5. “Chúng ta có thể kéo dài hơn nữa cho đến khi nào cảm thấy an toàn”, ông phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, đồng thời cho biết sẽ thảo luận với các cố vấn y tế trước khi ra quyết định.

Các biện pháp được chính quyền liên bang đưa ra vào ngày 16.3 khuyến cáo người dân tránh ra đường, ăn uống ở nhà hàng và tụ tập đông người. Hướng dẫn này không mang tính ràng buộc về mặt pháp lý và nhiều tiểu bang đưa ra các quy định riêng. Khả năng gia hạn các khuyến cáo này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump và thống đốc các bang muốn mở cửa lại nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19. Theo Phó tổng thống Mike Pence, có 16 bang đã công bố “kế hoạch chính thức về mở cửa lại” nhằm dỡ bỏ các quy định về cách ly xã hội.

Tại cuộc họp báo, Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng rằng dịch Covid-19 sẽ được kiểm soát vào mùa hè, đồng thời yêu cầu cố vấn khoa học và công nghệ của Bộ An ninh Nội địa William Bryan công bố nghiên cứu liên quan. Nghiên cứu do Trung tâm phân tích và ứng phó về phòng vệ sinh học quốc gia thực hiện cho thấy ánh nắng, nhiệt độ và độ ẩm cao có thể tiêu diệt vi rút Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây Covid-19. Với độ ẩm 80% và có ánh nắng, vi rút sẽ giảm phân nửa trong 1 phút rưỡi trong không khí và trong 2 phút trên các bề mặt. Tuy nhiên, ông Bryan cảnh báo rằng điều này không có nghĩa là vi rút bị tiêu diệt hoàn toàn nên chưa thể dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp cách ly xã hội.

Trong khi đó, chính phủ Anh cảnh báo có thể kéo dài các biện pháp cách ly xã hội đến năm 2021 vì nhiều khả năng sẽ chưa có vắc xin hay thuốc đặc trị Covid-19 trong năm nay. “Tôi hiểu áp lực về kinh tế và tôi rất quan tâm điều đó, nhưng chúng ta sẽ chỉ thay đổi khi nào cảm thấy an toàn”, Hãng Reuters dẫn lời Bộ trưởng Y tế Matt Hancock nhấn mạnh.

Hạ viện Mỹ thông qua gói cứu trợ 484 tỉ USD Reuters hôm qua đưa tin Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật về gói cứu trợ trị giá 484 tỉ USD nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, các bệnh viện cũng như thúc đẩy công tác xét nghiệm trên toàn quốc nhằm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Trong số này, hơn 320 tỉ USD dành cho chương trình đảm bảo tiền lương của các doanh nghiệp nhỏ; khoảng 60 tỉ USD cho quỹ tín dụng thảm họa hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ; 75 tỉ USD cho các bệnh viện và 25 tỉ USD cho các bang để mở rộng xét nghiệm Covid-19. Gói cứu trợ này đã nâng tổng chi phí hỗ trợ của chính phủ Mỹ nhằm ứng phó dịch Covid-19 lên tới gần 3.000 tỉ USD. Huỳnh Thiềm

Cố vấn y tế Chris Whitty của chính phủ Anh cho rằng khó có khả năng thế giới sẽ sớm có vắc xin hay thuốc điều trị Covid-19. “Tôi cho rằng chúng ta nên thực tế về điều đó, chúng ta sẽ phải dựa vào các biện pháp xã hội khác”, ông khuyến cáo. Vắc xin ngừa Covid-19 do các nhà khoa học tại Viện Jenner thuộc Đại học Oxford bắt đầu được thử nghiệm trên người vào ngày 23.4. Giáo sư Sarah Gilbert cho biết bà “tự tin 80%” rằng vắc xin do bà cùng các đồng nghiệp bào chế sẽ có tác dụng. Vắc xin có tên gọi là ChAdOx1 nCoV-19 được phát triển dựa trên một vi rút vô hại trên loài tinh tinh. Theo Đại học Oxford, vắc xin bào chế từ vi rút ChAdOx1 được thử nghiệm trên hơn 320 người cho thấy tính an toàn dù có gây tác dụng phụ tạm thời như sốt, đau đầu và đau tay.