Mỹ bán 84 tên lửa phòng không Patriot cho Kuwait

Theo thông báo, các hợp đồng trên bao gồm hợp đồng cung cấp tên lửa và những bộ phận phụ trợ do tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin chế tạo, trị giá 800 triệu USD; hợp đồng về huấn luyện, hỗ trợ kỹ thuật do Lockheed Martin và nhà thầu quốc phòng Raytheon thực hiện, trị giá 425 triệu USD và hợp đồng về sửa chữa trị giá 200 triệu USD cũng do Lockheed Martin cùng Raytheon thực hiện.