Mỹ cảnh báo Trung Quốc 'gián điệp hóa' LinkedIn

Nguy cơ không chỉ giới hạn ở Mỹ

Tình báo quân đội Trung Quốc dùng LinkedIn chiêu mộ nhân viên, quản lý của các doanh nghiệp để khai thác bí mật thương mại. “Gián điệp Trung Quốc dễ dàng thực hiện công việc của mình do LinkedIn hiển thị chi tiết thông tin cá nhân, quá trình học tập và công tác”, ông Jamil Jaffer, chuyên gia tại Viện An ninh quốc gia thuộc Đại học George Mason, cho biết. Trước đó, các cơ quan phản gián ở Anh, Đức, Mỹ và Pháp từng phát cảnh báo về tình trạng tình báo Trung Quốc âm thầm tiếp cận hàng ngàn nhân viên, quan chức thuộc bộ ngoại giao cùng các cơ quan chính phủ thông qua LinkedIn, theo tờ The New York Times.