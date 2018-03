Mỹ chuẩn bị cho chiến trường dưới lòng Bắc cực

Thị trấn quân sự Nga ở Bắc cực gặp sự cố

Báo mạng The Independent Barents Observer hôm qua loan tin lò đun của nhà máy cung cấp nhiệt trung tâm tại thị trấn Zaozersk, cực bắc nước Nga, đã bị hỏng, khiến nơi này đang trong tình trạng không có nước nóng và năng lượng để sưởi ấm. Zaozersk là nơi đặt nhiều căn cứ hải quân cho các tàu ngầm hạt nhân thuộc Hạm đội phương Bắc. Nhiệt độ tại Zaozersk vào mùa này vào khoảng -100C và có khoảng 10.000 người, chủ yếu là quân nhân cùng gia đình, cư trú thường xuyên tại đây. The Independent Barents Observer dẫn nguồn tin địa phương cho hay nhà chức trách đang nỗ lực khắc phục sự cố còn Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận nào.