Trả lời phỏng vấn đài Fox News hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính quyền Washington đã chuẩn bị sẵn sàng trước mọi biến cố có thể xảy ra liên quan đến tình hình bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, chủ nhân Nhà Trắng cũng nói thêm tốt nhất là tránh nổ ra xung đột quân sự về vấn đề Triều Tiên. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis lên đường công du châu Á và tình hình Triều Tiên là một trong những đề tài then chốt trong nghị trình. “Tôi sẽ trao đổi với những người đồng cấp trong khu vực về tình hình khủng hoảng an ninh do “hành động khinh suất” của Triều Tiên”, Reuters dẫn lời ông Mattis nói.