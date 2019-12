Mỹ đóng 9 tàu ngầm tối tân 22 tỉ USD để đối phó Trung Quốc

Giám đốc điều hành chương trình tàu ngầm của Hải quân Mỹ, chuẩn đô đốc David Goggins gọi đây là bước tiến lớn về năng lực tàu ngầm, theo thông báo của Hải quân Mỹ ngày 2.12.

"Tàu ngầm lớp Virginia có độ choán nước 10.200 tấn, lớn hơn so với 7.800 tấn ở các tàu ngầm hiện hữu, với chiều dài 140 m so với 114 m của những chiếc hiện tại. Bên cạnh đó, tàu ngầm lớp Virginia có thể phóng 40 tên lửa hành trình Tomahawk so với chỉ 12 tên lửa ở các tàu ngầm hiện tại", theo ông Goggins.

Tàu ngầm mới tự tạo ra nước cùng oxi và có thể hoạt động nhiều tháng liền mà không phải trồi lên mặt nước, theo CNN.

"Lực lượng tàu ngầm là nền tảng cho sức mạnh và tầm với của hải quân. Thông báo về hợp đồng tàu ngầm mới tái khẳng định cam kết của chúng tôi về đảm bảo sức mạnh quân sự cho nước Mỹ lẫn trên toàn thế giới", quyền Bộ trưởng Hải quân Thomas B. Modly tuyên bố.

Nhà thầu chính là tập đoàn General Dynamics Electric Boat, trụ sở ở thành phố Groton, bang Connecticut. Ngoài ra, còn có nhà thầu phụ là Huntington Ingallls Industries. Thượng nghị sĩ Jack Reed, thành viên cấp cao của Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, hoan nghênh hợp đồng tàu ngầm mới giúp tạo công ăn việc làm cho 4.000 lao động trong vòng vài năm tới.

Các tàu ngầm mới dự kiện được bàn giao cho Hải quân Mỹ trong giai đoạn 2025-2029. Hiện Hải quân Mỹ có 18 tàu ngầm lớp Virginia, trong đó 10 chiếc đang được đóng.

Trong khi đó, 9 tàu ngầm mới sẽ là phiên bản nâng cấp cho lớp Virginia này. Hải quân Mỹ vẫn đang cân nhắc đóng thêm chiếc thứ 10.

Tàu ngầm lớp Virginia đầu tiên được biên chế cho Hải quân Mỹ là vào năm 2004, nhằm thay thế tàu ngầm lớp Los Angeles cũ kỹ từ thời thập niên 1970.

Chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, đô đốc John C Aquilino gần đây cảnh báo Trung Quốc tăng cường sự hiện diện lẫn năng lực hải quân ở Thái Bình Dương và lực lượng của ông cần phải có đủ tàu ngầm để đối phó.

Lầu Năm Góc hồi tháng 5 công bố báo cáo Sức mạnh Quân sự Trung Quốc cho thấy Hải quân Trung Quốc đến năm 2020 sẽ sở hữu 65-70 tàu ngầm.