Mỹ đóng cửa khu buồng giam bí ẩn tại nhà tù Guantanamo

Bộ Chỉ huy phía Nam của Mỹ (SOUTHCOM) ngày 4.4 thông báo đã đóng cửa Trại 7 tại nhà tù Guantanamo ở Cuba nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động.

Theo AP, việc đóng cửa là do khu vực này đã xuống cấp do từ lâu không được sửa chữa. SOUTHCOM thông báo các tù nhân được di chuyển sang Trại 5 và quá trình này diễn ra an toàn, không có sự cố.

Mặc dù quân đội Mỹ không nói rõ số lượng tù nhân được chuyển trại nhưng các quan chức từng cho biết, trong tổng số 40 tù nhân tại Guantanamo, khoảng 14 người được giữ tại Trại 7. Trong số đó có 5 tù nhân bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh vì vai trò trong vụ tấn công khủng bố ngày 11.9.2001.

Trại 7 được mở cửa vào tháng 12.2006 để giam giữ các tù nhân từng bị giam tại các cơ sở giam giữ bí mật của Cục Tình báo trung ương (CIA). Những địa điểm này được gọi là “địa điểm đen” và tù nhân thường chịu các hình thức tra tấn

Quân đội Mỹ thỏa thuận với CIA để điều hành Trại 7 và SOUTHCOM cho biết các cơ quan tình báo cũng tham gia đợt chuyển tù nhân lần này tại Guantanamo.

Trước đây, quân đội Mỹ không thừa nhận sự tồn tại của Trại 7 và chưa từng cho phép phóng viên đến thăm nơi này. Giới chức Mỹ nói nơi này không được xây để hoạt động lâu dài và cần được thay thế nhưng Lầu Năm Góc bác bỏ kế hoạch xin kinh phí để sửa chữa.

Tổng thống Joe Biden đã cho biết ý định đóng cửa nhà tù Guantanamo nhưng sẽ cần được quốc hội phê chuẩn để đưa các tù nhân về Mỹ xét xử hoặc giam giữ.