Mỹ đồng ý thả thêm 3 tù nhân tại Guantanamo

Theo tờ The New York Times, giới chức Mỹ đã đồng ý thả 3 tù nhân tại nhà tù Guantanamo , Cuba. Những người này gồm 2 người Pakistan là Saifullah Paracha (73 tuổi), Abdul Rabbani (54 tuổi); và người còn lại mang quốc tịch Yemen, Uthman Abdul al-Rahim Uthman (40 tuổi).

Phía Mỹ không nêu lý do những tù nhân này được thả mà chỉ nói là họ không còn tiếp tục là mối đe dọa, luật sư Shelby Sullivan-Bennis của ông Paracha nói.

Tổng thống George W. Bush mở cửa nhà tù Guantanamo sau vụ khủng bố ngày 11.9.2001 để giam giữ và thẩm vấn nghi phạm.

Ba người nói trên nằm trong số 40 tù nhân đang bị giam tại nhà tù Guantanamo, giảm rất nhiều so với đỉnh điểm gần 700 người vào năm 2003. Hiện tại, có 9 người đã được chấp nhận trả tự do (gồm 3 người nói trên). Có 10 người chuẩn bị hầu tòa và 2 người đã bị kết tội. Quá trình xét xử các tù nhân đã bị hoãn lại do đại dịch Covid-19