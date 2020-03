Mỹ đứng đầu thế giới về số ca nhiễm COVID-19, vượt qua Trung Quốc và Ý

Ngày 26.3, Mỹ với dân số 330 triệu người có tổng số người nhiễm COVID-19 vượt qua 2 điểm nóng là Trung Quốc đại lục và Ý, theo AFP. Mỹ cũng đã ghi nhận hơn 1.200 người chết.

Ý có hơn 80.000 ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh COVID-19, với số người tử vong cao nhất thế giới là hơn 8.200. Trong khi đó, số ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục là hơn 81.000 và hơn 3.200 người chết.

Nhiều bệnh viện ở Mỹ trở nên quá tải vì tiếp nhận hàng loạt bệnh nhân COVID -19 và 40 % dân số Mỹ đang sống dưới lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 lan rộng.

Các chuyên gia y tế Mỹ cảnh báo số người nhiễm COVID-19 thực sự được cho là cao hơn nhiều so với dữ liệu công bố chính thức do thiếu hụt bộ xét nghiệm COVID-19. New York là một trong những bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở Mỹ, với 280 người chết tại thành phố New York.

Các chuyên gia y tế hàng đầu ở Mỹ cảnh báo nguy cơ bác sĩ buộc phải chọn lựa bệnh nhân COVID-19 để điều trị do bệnh viện quá tải tương tự như ở Anh, Ý và Tây Ban Nha , theo CNN.

Bơm tiền chống nguy cơ suy thoái

Tại nền kinh tế lớn nhất thế giới, Bộ Lao động Mỹ thông báo có hơn 3,3 triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hồi tuần rồi. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay.

Tình trạng thất nghiệp lan rộng các lĩnh vực từ dịch vụ, bán lẻ cho đến đến vận tải vì gần phân nửa đất nước đã bị phong tỏa buộc các doanh nghiệp "không thiết yếu" phải đóng cửa.

"Đây chỉ là những con số thống kê ban đầu, tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn", Thị trưởng New York, ông Bill de Blasio nói và ước tính 500.000 người tại thành phố này sẽ mất việc.

Trước đó, thượng viện Mỹ đã thông qua gói ngân sách giải cứu kinh tế lên tới 2.000 tỉ USD, lớn nhất từ trước đến nay. Khoản tiền này sẽ được chi để ứng phó đại dịch, hỗ trợ người dân, bệnh viện cũng như các doanh nghiệp Mỹ chịu thiệt hại vì COVID-19.

Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu thông qua gói ngân sách này vào ngày 27.3 và cuối cùng là Tổng thống Donald Trump ký thành luật để giải ngân.

Kể từ khi bùng phát ở Trung Quốc đại lục cuối năm ngoái, đại dịch COVID-19 đến nay lây lan cho hơn 500.000 người khắp thế giới và làm chết gần 24.000 người, gây quá tải hệ thống y tế ngay cả ở các quốc gia giàu có và buộc chính phủ nhiều nước áp đặt lệnh phong tỏa, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng tỉ người.

Một nghiên cứu mới công bố của Đại học Hoàng gia Anh dự đoán 1,8 triệu người trên toàn thế giới có thể chết vì COVID-19 trong năm nay ngay cả khi các quốc gia áp dụng biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn SARS-CoV-2.