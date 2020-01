Mỹ - Iran giữa ngòi nổ chiến tranh

Hãng AFP ngày 3.1 dẫn lời thủ lĩnh Hassan Nasrallah của phong trào Hezbollah ở Li Băng kêu gọi trả đũa vụ Mỹ ám sát chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran Qassem Soleimani. “Chúng ta sẽ giương cờ trên chiến trường, mọi mặt trận và sẽ tiến lên chiến thắng cuộc phản kháng”, ông Nasrallah kêu gọi. Tại Dải Gaza, phong trào Hồi giáo Hamas ra thông cáo lên án vụ tấn công của Mỹ nhưng không đưa ra lời đe dọa công khai nào. Tại Iran, Reuters đưa tin hàng trăm người tuần hành tại Tehran để gửi lời chia buồn. “Tôi không phải là người ủng hộ chính quyền, nhưng tôi thích ông Soleimani. Ông ấy can đảm và yêu Iran, tôi rất tiếc vì mất mát này”, bà Mina Mina Khosrozadeh chia sẻ. Tại quê hương Kerman của ông Soleimani, nhiều người mặc đồ đen tập trung trước nhà cha của vị tướng vừa mất và khóc khi nghe đọc kinh. Đại giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite tại Iraq Ayatollah Ali al-Sistani cho rằng vụ tấn công của Mỹ là vi phạm chủ quyền và các thỏa thuận quốc tế, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế. Trong khi đó, ông Qais al-Khazali, chỉ huy của một lực lượng dân quân ở Iraq - được Iran hậu thuẫn, ra lệnh các chiến binh đặt trong tình trạng báo động cho cuộc chiến sắp tới và tuyên bố sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Iraq sẽ kết thúc sớm. Tại Iraq, những người tham gia biểu tình phản đối chính phủ suốt nhiều tháng qua bắt đầu nhảy múa và ca hát. “Hỡi Qassem Soleimani, đây là chiến thắng tuyệt diệu. Đây là sự trả thù của thượng đế vì máu của những người đã bị giết”, AFP dẫn lời một người biểu tình phát biểu và nhắc lại việc họ cáo buộc lực lượng an ninh thân Iran liên quan đến bạo lực khiến gần 460 người thiệt mạng. Tại Israel, thành viên cấp cao Liên minh Xanh - Trắng Yair Lapid nhanh chóng viết trên Facebook khen ngợi Tổng thống Mỹ Donald Trump. “Ông ta chỉ đạo các cuộc tấn công khủng bố tàn sát từ Damascus (Syria) đến Buenos Aires (Argentina) và chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng ngàn người vô tội nên có kết thúc thích đáng”, ông Lapid viết. Khánh An