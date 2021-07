Mỹ lo làn sóng Covid-19 mới

Tình hình tại Đông Nam Á rất căng thẳng Số ca nhiễm Covid-19 tại Campuchia hôm qua vượt mốc 75.000 trong lúc biến chủng Delta đang gây lo ngại lớn. Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Campuchia, bà Li Ailan nhận xét việc số ca nhiễm và tử vong mỗi ngày ở mức cao cho thấy biện pháp phòng dịch tại nước này vẫn chưa thành công. Theo tờ Khmer Times, WHO và Bộ Y tế Campuchia kêu gọi cần đặc biệt cảnh giác với những ca nhiễm biến chủng Delta không triệu chứng. Thái Lan cùng ngày công bố số ca nhiễm kỷ lục 16.533. Những ngày qua, số ca mắc tại Thái Lan trên mức 10.000 mỗi ngày trong khi số tử vong là hơn 100 ca/ngày. Trong khi đó, Malaysia hôm qua cũng thông báo 17.405 ca nhiễm mới, mức cao nhất từ đầu dịch. Theo tờ The Star, giới chức y tế nước này dự báo con số sẽ tăng mạnh trong vài ngày tới khi người dân được khuyến khích làm xét nghiệm nhanh tại nhà. Truyền thông Philippines hôm qua đưa tin Manila đang chuẩn bị phương án phong tỏa thủ đô nhằm ngăn chặn đợt bùng dịch mới trong lúc biến chủng Delta đang lây lan trên cả nước.