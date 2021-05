Mỹ sắp 'về đích', Đông Nam Á gặp khó

Quỹ Gia đình Kaiser (Mỹ) vừa công bố khảo sát cho thấy Mỹ có thể tiêm vắc xin cho ít nhất 70% người trưởng thành trong hè năm nay.

Cuộc điều tra Covid-19 bị chính trị hóa Ông Mike Ryan, Giám đốc chương trình khẩn cấp y tế của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hôm qua kêu gọi các nước tách biệt vấn đề chính trị và cuộc điều tra nguồn gốc SARS-CoV-2 (vi rút gây dịch Covid-19).

“Cả quá trình này đang bị chính trị đầu độc”, ông Ryan nói trong cuộc họp báo tại Geneva (Thụy Sĩ). Ông Ryan đưa ra phát ngôn sau khi Anh và Mỹ hối thúc WHO xúc tiến giai đoạn 2 cuộc điều tra nguồn gốc đại dịch, nhấn mạnh phải được tiếp cận thông tin đầy đủ và minh bạch từ Trung Quốc

Tờ The New York Times ngày 29.5 dẫn kết quả khảo sát cho thấy 62% người trưởng thành trả lời đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin, tăng lên so với 56% hồi tháng 4. Nhóm tác giả khảo sát gọi đây là kết quả đáng khích lệ và tự tin rằng sẽ đạt được mục tiêu 70% tính đến ngày 4.7 mà Tổng thống Joe Biden đặt ra. Mục tiêu này được cho là thực tế, vì ngoài 62% người đã tiêm ít nhất 1 liều, có thêm 4% nói muốn tiêm sớm nhất có thể và 4% khác cho biết đã đặt lịch tiêm hoặc sẽ sớm đặt lịch.