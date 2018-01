Mỹ khẳng định cam kết ở Biển Đông Ông Brian Hook, cố vấn cấp cao về chính sách của ngoại trưởng Mỹ, hôm qua cho hay vấn đề Biển Đông luôn được đề cập tại các cuộc đối thoại về an ninh cũng như ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc trong thời gian qua. “Việc quân sự hóa đầy khiêu khích của Trung Quốc (ở Biển Đông) đang thách thức luật pháp quốc tế. Họ đang bắt nạt các nước nhỏ hơn nên gây áp lực lên toàn cầu. Chúng tôi ủng hộ hoạt động tự do hàng hải và cho họ biết chúng tôi sẽ bay, đi tàu và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép”, ông Hook phát biểu về chính sách của Mỹ ở châu Á trong cuộc họp báo qua điện thoại với các phóng viên trong khu vực sáng 9.1. Liên quan đến quan hệ Việt - Mỹ, ông Hook cho biết hai nước đang tăng cường mối quan hệ về an ninh và thương mại. Theo đó, việc Mỹ chuyển giao tàu tuần duyên cho VN vào tháng 12.2017 là cột mốc mới trong quan hệ song phương, đồng thời thể hiện Mỹ muốn hỗ trợ VN trong lĩnh vực hàng hải. Bên cạnh đó, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh ý nghĩa của việc Tổng thống Donald Trump đến Đà Nẵng dự APEC và thăm chính thức VN vào tháng 11.2017. Theo ông, thời gian của Tổng thống Trump vô cùng eo hẹp nên việc ông đến thăm cả Hà Nội và Đà Nẵng cho thấy tầm quan trọng của mối quan hệ song phương. Về chính sách đối với khu vực nói chung, ông Hook cho biết Tổng thống Trump luôn xem châu Á là trung tâm của các chính sách kể từ khi nhậm chức. Do đó, chính sách Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở luôn là trọng tâm và Mỹ sẽ tăng cường hợp tác với các nước để đảm bảo hòa bình, tăng trưởng trong khu vực. Khánh An