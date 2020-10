Mỹ siết chặt quy định thị thực H-1B cho lao động nước ngoài

Báo The USA Today hôm 7.10 dẫn thông tin từ Bộ Lao động và Bộ An ninh Nội địa Mỹ về quyết định siết chặt quy trình cấp thị thực H-1B, nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của người lao động trong nước.

Theo đó, chủ lao động Mỹ buộc phải trả tiền lương cao hơn nếu muốn thuê lao động nước ngoài, và các đương đơn xin thị thực buộc phải thỏa mãn các điều kiện liên quan đến chuyên ngành về nghề nghiệp. Thời gian được cấp thị thực cũng bị rút ngắn so với trước đây.

“Chúng ta đang bước vào thời đại mà an ninh kinh tế là một phần của an ninh nội địa”, theo tuyên bố quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Chad Wolf.

Những thay đổi về chính sách như trên đã được chính quyền Tổng thống Trump thảo luận từ năm 2017 và sẽ có hiệu lực trong vòng 60 ngày kể từ khi thông báo.

Luật di trú hiện thời cho phép khoảng 85.000 thị thực H-1B mỗi năm, theo Sở Nhập tịch và Di trú Mỹ.

Báo The Wall Street Journal dẫn lời ông Ken Cuccinelli, quan chức cấp cao thứ hai của Bộ An ninh Nội địa, dự kiến khoảng 1/3 số đương đơn xin thị thực H-1B có thể bị từ chối nếu điều luật mới được thi hành.

Việc rà soát quy trình cấp thị thực dạng này được cho tác động đáng kể đối với giới lao động trong lĩnh vực công nghệ

Ví dụ, theo quy định mới, một người được nhận vào làm lập trình viên ở Mỹ sẽ bị bác thị thực H-1B nếu người đó chỉ có bằng kỹ sư hoặc bằng cấp nào khác mà không liên quan đến lập trình.