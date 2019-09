Mỹ tăng cường vũ khí tối tân ở Thái Bình Dương

Phát ngôn viên Hạm đội 3 của Mỹ John Fage mới đây xác nhận với CNN rằng tàu tác chiến cận bờ (LCS) USS Gabrielle Giffords mang theo tên lửa tấn công trên biển (NSM) mới đã rời căn cứ hải quân ở TP.San Diego hồi đầu tháng này. “Sứ mệnh của USS Gabrielle Giffords là tiến hành hoạt động an ninh hàng hải, thực hiện hợp tác an ninh, cung cấp khả năng ứng phó khủng hoảng và duy trì hiện diện hải quân ở mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, tôi không thể thảo luận chi tiết vì lý do an ninh”, phát ngôn viên Fage nhấn mạnh. Trong khi đó, có nhiều suy đoán rằng tàu USS Gabrielle Giffords sẽ đến Singapore sau khi giới chỉ huy hải quân Mỹ nhiều lần tiết lộ kế hoạch sẽ cho 2 chiếc LCS hoạt động từ đảo quốc sư tử trong năm nay. Hồi tháng 7, Mỹ đã điều một chiếc LCS mang tên USS Montgomery đến Singapore, nhưng tàu này không mang theo NSM.