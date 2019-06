Mỹ: Tàu dân quân biển Trung Quốc có hầm đạn, thường hoạt động ở Trường Sa

Cảnh báo trên nằm trong báo cáo Diễn biến an ninh và quân sự liên quan CHND Trung Hoa năm 2019 do Bộ Quốc phòng Mỹ trình cho quốc hội nước này, theo tờ The Philippine Star ngày 24.6. Trong tài liệu, Lầu Năm Góc cảnh báo ở Biển Đông, lực lượng dân quân biển (PAFMM) của Trung Quốc giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động nhằm giúp Bắc Kinh đạt được mục tiêu chính trị mà không phải gây ra xung đột vũ trang.

tin liên quan Học giả Philippines nghi ngờ dân quân biển Trung Quốc đâm chìm tàu cá ở Biển Đông Trong đó, đơn vị PAFMM của tỉnh Hải Nam được tổ chức chuyên nghiệp nhất và thường xuyên nhận được nguồn trợ cấp lớn để mở rộng hoạt động tới khu vực Trường Sa. Tài liệu mới của Lầu Năm Góc chỉ ra chính quyền Hải Nam đã ra lệnh đóng 84 tàu cá dân quân biển cỡ lớn với thân tàu được gia cố và hầm chứa đạn. Ngoài ra, phần lớn các thành viên PAFMM Hải Nam là cựu quân nhân và được trả lương riêng. Trong đó, đơn vị PAFMM của tỉnh Hải Nam được tổ chức chuyên nghiệp nhất và thường xuyên nhận được nguồn trợ cấp lớn để mở rộng hoạt động tới khu vực Trường Sa. Tài liệu mới của Lầu Năm Góc chỉ ra chính quyền Hải Nam đã ra lệnh đóng 84 tàu cá dân quân biển cỡ lớn với thân tàu được gia cố và hầm chứa đạn. Ngoài ra, phần lớn các thành viên PAFMM Hải Nam là cựu quân nhân và được trả lương riêng.

Cũng theo báo cáo, nhiều tàu PAFMM được huấn luyện và hỗ trợ hải quân cùng hải cảnh Trung Quốc trong những nhiệm vụ bao gồm cả giám sát và do thám, hỗ trợ hậu cần, tìm kiếm và cứu hộ.

Báo cáo mới của Lầu Năm Góc được The Philippine Star dẫn lại sau khi tàu cá Trung Quốc đâm chìm tàu cá Gem-Ver 1 của Philippines gần bãi Cỏ Rong trên Biển Đông tối 9.6 rồi bỏ mặc 22 ngư dân trước khi họ được một tàu Việt Nam cứu