Mỹ tố tin tặc Iran gửi hàng ngàn thư đe dọa cho cử tri Mỹ

Sự khẳng trên, do Cục Điều tra liên bang (FBI) và Cơ quan an ninh cơ sở hạ tầng và an ninh mạng (CSIA) thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ đưa ra, phần nào xác nhận tính xác thực của một video được công bố hồi tuần trước như là một phần của một chiến dịch đưa thông tin sai lệch, theo Reuters.

Chiến dịch nói trên bao gồm hàng ngàn thư điện tử có nội dung đe dọa được gửi tới các cử tri Mỹ một cách ngẫu nhiên với danh nghĩa của một nhóm cực hữu ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Chiến dịch chiếu một đoạn video, trong đó một tin tặc được cho là thể hiện cách gây ra sự tàn phá cuộc bầu cử bằng cách xâm nhập hồ sơ đăng ký cử tri.

Giới chuyên gia kiểm tra đoạn video cho hay đoạn phim có một chút dụng ý khiến các cử tri lo sợ về tính chân thật của cuộc bầu cử ngày 3.11 nhưng câu hỏi về việc liệu các tin tặc đã thật sư xâm nhập dữ liệu cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời.

Tuy nhiên, FBI và CSIA hôm 30.10 xác nhận rằng tin tặc “đã lấy thành công dữ liệu đăng ký cử tri trong ít nhất một bang”. Giới chức Mỹ không xác định đó là bang nào, dù chi tiết về các cử tri ở bang Alaska bị đề cập trong đoạn video nói trên. FBI và CSIA khẳng định các tin tặc Iran cũng đã nhắm tới một số vị trí bầu cử ở những bang khác.