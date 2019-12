Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại

Kêu gọi Bắc Kinh không can thiệp bầu cử ở Đài Loan AFP ngày 13.12 dẫn lời trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Stilwell cho hay nước này kêu gọi Trung Quốc tránh can thiệp vào cuộc bầu cử sắp diễn ra ở Đài Loan. Phát biểu tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS) ở thủ đô Washington, ông Stilwell cho biết dù Mỹ đang có chính sách bán vũ khí cho Đài Loan nhưng chỉ công nhận duy nhất Trung Quốc. Do đó, phía Mỹ mong muốn sự kiện sắp tới của Đài Loan “sẽ diễn ra tốt đẹp”. Trước đó, Đài Loan đã nhiều lần tố Trung Quốc có hành động gây ảnh hưởng đến kỳ bầu cử diễn ra vào tháng 1.2020, gần đây nhất là việc Bắc Kinh đưa một nhóm tàu tác chiến sân bay qua eo biển vùng lãnh thổ này hồi giữa tháng 11. Thanh Lương