Mỹ trước quyết định cân não về Covid-19

Báo The New York Times hôm qua trích dự báo rò rỉ của Bộ An ninh nội địa và Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ ước tính số ca nhiễm sẽ tăng mạnh và nước này sẽ có 200.000 người tử vong, nếu quy định cách ly không được gia hạn. Tổng thống Trump nói chưa được báo cáo về số liệu này, nhưng tự ước lượng số người tử vong sẽ thấp hơn 100.000 người. Khi được hỏi dựa vào công thức nào để cho ra con số, nhà lãnh đạo chỉ tay vào đầu và nói: “Đây là công thức của tôi”, theo Reuters.