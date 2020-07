Mỹ từng cảnh báo an ninh sinh học ở Phòng thí nghiệm Vũ Hán

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố bức điện tín nội bộ cách đây 2 năm, trong đó một số viên chức tại Đại sứ quán Mỹ ở Trung Quốc vào tháng 1.2018 đã lên tiếng quan ngại về Viện Vi rút học Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc).

CNN ngày 20.7 đưa tin bức điện tín trên dài 3 trang cảnh báo viện nghiên cứu này “thiếu hụt nghiêm trọng” các nhân sự có chuyên môn cao để đảm bảo vận hành an toàn phòng thí nghiệm về khía cạnh an ninh sinh học. Một bức điện tín khác vào tháng 4.2018 dẫn lời một quan chức Pháp cho hay “các chuyên gia Pháp đã cung cấp hướng dẫn và tổ chức huấn luyện về an toàn sinh học cho Viện Vi rút học Vũ Hán”. Hai năm sau, Vũ Hán trở thành nơi đầu tiên bùng phát dịch Covid-19 , trước khi lan khắp Trung Quốc và cả thế giới