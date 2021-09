Mỹ, Úc lo ngại yêu sách không có cơ sở pháp lý của Trung Quốc tại Biển Đông

Sau cuộc đối thoại, các bộ trưởng ra tuyên bố chung nhắc đến hàng loạt vấn đề. Về việc họp tác chung tại Indo-Pacific (Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương), các bộ trưởng tuyên bố sẽ tiếp tục thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng nhằm đảm bảo khu vực Indo-Pacific rộng mở đối với tất cả các bên, theo tuyên bố chung đăng trên website Ngoại trưởng Úc.

Theo tuyên bố chung, các bộ trưởng bày tỏ lo ngại về "các yêu sách biển bành trướng không có cơ sở pháp lý" của Trung Quốc tại Biển Đông, kêu gọi Trung Quốc thực hiện các luật trong nước liên quan, gồm Luật an toàn giao thông hàng hải , theo cách phù hợp với UNCLOS. Bên cạnh đó, các bộ trưởng lặp lại phán quyết của tòa trọng tài hồi năm 2016 về việc bác bỏ yêu sách “ đường lưỡi bò ” của Trung Quốc tại Biển Đông.

Các bộ trưởng nhất trí rằng việc tuân thủ luật quốc tế là điều quan trọng cho ổn định và thịnh vượng tại khu vực và quốc tế. Các bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của năng lực thực hiện quyền và tự do trên biển của các nước tại Biển Đông , phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), bao gồm việc tự do hàng hải và hàng không, và những hình thức hoạt động hợp pháp khác trên biển theo những quyền tự do này.