Mỹ xem 5 công ty viễn thông Trung Quốc là mối đe dọa an ninh quốc gia

Trong thông báo ngày 12.3, FCC cho biết các sản phẩm và dịch vụ viễn thông do 5 công ty Trung Quốc cung cấp gây ra “rủi ro không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia Mỹ và sự an toàn của người dân Mỹ”, theo tờ South China Morning Post.