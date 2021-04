Myanmar: bà Suu Kyi ra tòa, bị truy tố thêm tội danh mới

Theo Reuters, bà Aung San Suu Kyi, Cố vấn nhà nước của chính phủ dân sự Myanmar trước chính biến, vừa ra tòa vào ngày 12.4 và bị truy tố thêm tội danh mới liên quan luật phòng chống thiên tai.

Luật sư Min Min Soe của bà Suu Kyi cho hay bà tiếp tục yêu cầu được gặp các luật sư của mình. Dự kiến phiên thẩm vấn tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 26.4.

Sau khi bị quân đội bắt giữ trong chính biến, bà Suu Kyi bị truy tố về hành vi làm lộ bí mật nhà nước Myanmar, nhận hối lộ , nhập khẩu trái phép thiết bị liên lạc và vi phạm các quy định về phòng chống Covid-19

Bà Suu Kyi có thể không biết chuyện gì đang diễn ra ở Myanmar

Cũng trong ngày 12.4, những người biểu tình tiếp tục phản đối chính quyền quân sự tại nhiều nơi trên cả nước.

Tờ Global New Light of Myanmar đưa tin một số người dùng vũ khí tự chế tấn công lực lượng an ninh đang dọn các rào chắn do người biểu tình dựng trên đường. Lực lượng an ninh đã nổ súng khiến 1 người thiệt mạng.

Theo bài báo, bằng chứng về những quả lựu đạn và đạn dược thu được cho thấy có tình trạng sử dụng vũ khí nhỏ. Thông tin trên mạng xã hội cho biết lực lượng an ninh cũng nổ súng tại thị trấn Tamu và cảnh sát giải tán người biểu tình tại thành phố Mandalay.

Trước thềm tết Thingyan, dịp lễ quan trọng nhất trong năm ở Myanmar từ ngày 13-17.4, người biểu tình đang tiếp tục kêu gọi phản đối chính quyền quân sự.