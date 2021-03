Myanmar dọa chuyển tiền gửi tại ngân hàng tư nhân vào ngân hàng quân đội

Theo Nikkei Asia, chính quyền quân sự Myanmar đang gia tăng áp lực buộc các ngân hàng tư nhân phải mở cửa trở lại, đe dọa sẽ chuyển các tài khoản tiền gửi tại những ngân hàng này sang các ngân hàng do quân đội kiểm soát.

Một bản ghi chép đề ngày 9.3 bị rò rỉ cho thấy chính quyền quân sự chỉ đạo ngân hàng trung ương buộc các ngân hàng thương mại phải hoạt động lại hoàn toàn, nếu không muốn bị chuyển các tài khoản tiền gửi sang ngân hàng nhà nước Myanma Economic Bank (MEB) và 2 ngân hàng Inwa Bank và Myawaddy Bank của quân đội.

Trong một động thái khác, chính quyền quân sự ra chỉ thị thông qua Ngân hàng Trung ương Myanmar vào ngày 12.3, buộc các ngân hàng thương mại cung cấp thông tin về các tài khoản và giao dịch chuyển khoản từ năm 2016, liên quan các tổ chức phi chính phủ đang hoạt động tại nước này.

Các chỉ thị trên được xác nhận bởi các lãnh đạo cấp cao tại 3 ngân hàng thương mại ở Myanmar. Giới quan sát cho rằng chính quyền quân sự đang muốn đối phó với chính phủ dân sự trước đó và Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi , cũng như củng cố cáo buộc can thiệp của nước ngoài vào chuyện nội bộ của Myanmar.

Một chỉ thị khác được đưa ra vào tuần trước nhằm vào 4 tổ chức phi chính phủ là Oxfam, Open Society Myanmar và International Foundation for Electoral Systems, buộc các ngân hàng nào có tài khoản của những tổ chức này phải kiểm toán tài chính và giao nộp các chi tiết.

Myanmar có hơn 30 ngân hàng, bao gồm khoảng 13 ngân hàng nhà nước hoặc do nhà nước sở hữu một phần. Các ngân hàng bị ảnh hưởng nhiều bởi cuộc chính biến do quân đội tiến hành hôm 1.2 để nắm quyền, do các nhân viên tham gia phong trào bất tuân dân sự.

Nhiều ngân hàng tại Myanmar cho biết chỉ còn khoảng 20-30% nhân viên đi làm, khiến họ phải đóng cửa nhiều chi nhánh, dù nhiều ngân hàng cố duy trì hoạt động của hệ thống ATM.