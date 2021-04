Myanmar khó càng thêm khó

Tuy nhiên, bà Suu Kyi đã yêu cầu được gặp trực tiếp luật sư và từ chối thảo luận thêm trước sự hiện diện của cảnh sát. Hiện bà đối mặt một loạt cáo buộc hình sự và vĩnh viễn bị cấm tham gia chính trường nếu bị kết tội. Hôm nay sẽ diễn ra phiên tòa kế tiếp xét xử bà Suu Kyi.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu tất cả nhân viên ngoại giao không thiết yếu phải lập tức rời khỏi Myanmar vì vấn đề an toàn, theo AFP. Mệnh lệnh mới nhất đánh dấu sự nâng cấp trong quyết định của Bộ Ngoại giao Mỹ liên quan đến việc đưa nhân viên ngoại giao rời Myanmar so với thời điểm giữa tháng 2. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng lên tiếng kêu gọi các công ty nước ngoài hãy cân nhắc khả năng ngừng quan hệ với các đối tác thương mại đang ủng hộ chính quyền quân sự Myanmar. Đến hôm qua, thêm một công ty Pháp thông báo rút khỏi Myanmar do tình trạng chính trị bất ổn.