Myanmar thiếu tiền mặt, quân đội chậm trả lương cho binh sĩ?

Khoảng 4 tháng kể khi lên nắm quyền từ cuộc chính biến ngày 1.2, chính quyền quân sự Myanmar chưa khắc phục được những khó khăn về kinh tế. Trong thành lớn nhất của Myanmar là Yangon, nhiều người chờ đợi xung quanh các máy ATM để rút tiền. Ngoài ra còn có nhiều người xếp hàng dài trước các ngân hàng mỗi ngày từ trước bình minh để rút tiền.

Các tổ chức tài chính ở Myanmar trở nên tê liệt trong những ngày đầu quân đội lên nắm quyền vì các nhân viên ngân hàng từ chối làm việc như là một phần của phong trào bất tuân dân sự nhằm phản đối chính quyền quân sự.

Các ngân hàng sau đó bắt đầu hoạt động trở lại dần dần, nhưng chính quyền quân sự vẫn hạn chế số tiền người dân có thể rút nhằm ngăn chặn các ngân hàng phá sản. Những người đã rút tiền được thì đổi tiền sang USD trên thị trường chợ đen hoặc cất giấu dưới nệm, theo Kyodo News dẫn một số nguồn tin tiết lộ.

Việc thiếu tiền mặt đã cản trở hoạt động của doanh nghiệp. Một nguồn tin tại một công ty Nhật than phiền rằng công ty đang gặp khó khăn trong việc trả lương cho nhân viên vì thiếu tiền mặt. Ngoài ra, tình trạng thiếu tiền mặt cũng khiến quân đội khó trả lương cho binh sĩ đúng ngày, đẩy một số người vào cảnh hôi của, theo Kyodo News dẫn lại thông tin từ báo chí Myanmar.

Tuy chính quyền quân sự Myanmar có thể chỉ đạo ngân hàng trung ương in thêm tiền để gia tăng nguồn cung tiền mặt, nhưng họ lại lưỡng lự vì đã có tiền lệ rằng việc in thêm tiền đã đẩy giá cả hàng hóa leo thang và dẫn tới các cuộc biểu tình phản đối chính quyền quy mô lớn, theo một nguồn tin ngoại giao. Ngoài ra còn có suy đoán nguồn cung cấp tiền của Myanmar bị ảnh hưởng do một công ty Đức đã dừng cung cấp nguyên liệu tin tiền cho chính phủ Myanmar sau cuộc chính biến.

Trong khi đó, giá xăng dầu cũng như thuốc ở Myanmar , tất cả đều được nhập khẩu, đã tăng. Kinh tế gia trưởng Hiromasa Matsuura tại công ty Mizuho Research & Technologies Ltd (Nhật Bản) ước tính giá cả hàng hóa ở Myanmar tăng hơn 10-15%, sau khi xem xét ảnh hưởng của các hoạt động giao nhận bị gián đoạn sau chính biến.