‘Năm Covid-19 thứ 2’ sẽ còn gay go hơn

Hãng Reuters ngày 14.1 đưa tin Tổ chức Y tế thế giới ( WHO ) cảnh báo đại dịch Covid-19 sẽ còn gay go hơn trong năm thứ 2, với tình hình virus SARS-CoV-2 đang lây lan, đặc biệt là ở Bắc bán cầu với nhiều biến thể nguy hiểm hơn.

“Chúng ta đang bước vào năm thứ 2 của đại dịch, tình hình thậm chí còn gay go hơn do khả năng lây nhiễm của virus và một số vấn đề mà chúng ta đang chứng kiến”, theo ông Mike Ryan, giám đốc chương trình y tế khẩn cấp của WHO.

Thế giới đang có nguy cơ sắp ghi nhận đến 2 triệu ca tử vong Covid-19 kể từ đầu đại dịch, với 91,5 triệu người mắc.

Trong bản tin về dịch tễ, WHO cho hay rằng sau 2 tuần số ca mắc Covid-19 giảm thì tuần rồi thế giới ghi nhận đến khoảng 5 triệu ca, có thể do lơ là phòng dịch trong mùa lễ và mức độ lây lan của virus.

“Rõ ràng là ở Bắc bán cầu, đặc biệt là châu Âu và Bắc Mỹ, chúng ta đã chứng kiến cơn bão như thế - lạnh giá, mọi người vào trong nhà, gia tăng tiếp xúc xã hội và kết hợp các yếu tố khác làm gia tăng lây nhiễm ở rất nhiều nước”, ông Ryan phân tích.

Chuyên gia Maria Van Kerkhove cảnh báo rằng sau kỳ nghỉ, tình hình dịch Covid-19 tại một số nước sẽ trở nên rất tồi tệ trước khi chuyển biến khả quan.

Trước lo ngại biến thể mới của virus xuất hiện tại Anh và đang lây lan tại nhiều nước, nhiều nước châu Âu hôm 13.1 thông báo siết chặt các quy định giới hạn phòng dịch. Thụy Sĩ đóng cửa nhiều cửa hàng và buộc làm việc ở nhà, Ý gia hạn tình trạng khẩn cấp và Đức nỗ lực giảm tiếp xúc xã hội.

Bà Van Kerkhove kêu gọi duy trì giãn cách xã hội “càng xa càng tốt”, đồng thời lưu ý rằng mọi người vẫn nên giữ khoảng cách với người khác ngay từ khi ra khỏi nhà để ngăn chặn Covid-19.