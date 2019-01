Nga - Mỹ căng thẳng vì nghi án gián điệp

“Nói về bất kỳ hình thức trao đổi nào vào lúc này là không phù hợp và sai lầm. Giới chức Mỹ vẫn đang tiếp tục cuộc săn lùng công dân Nga”, Hãng thông tấn Sputnik ngày 6.1 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố. Ông Ryabkov đồng thời cảnh báo: “Bất kỳ người Nga nào tin rằng bản thân mình có thể trở thành mục tiêu của Mỹ nên thận trọng và cân nhắc hậu quả khi ra nước ngoài vì không có nơi nào an toàn”.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Nga thông báo công dân Dmitry Makarenko đã bị Cục Điều tra liên bang Mỹ bắt giữ ngay khi ông xuống máy bay tại TP.Saipan thuộc quần đảo Bắc Mariana và đưa về bang Florida. Tờ The Washington Post dẫn hồ sơ tòa án cho hay ông Makarenko bị giới chức Mỹ truy tố vắng mặt hồi năm 2017 về tội xuất khẩu thiết bị quân sự trái phép và rửa tiền. Theo cáo trạng, ông Makarenko bị cáo buộc nhờ đồng phạm người Mỹ gốc Ukraine Vladimir Nevidomy mua thiết bị quân sự như ống nhòm xuyên đêm, kíp nổ rồi giấu trong các kiện hàng thiết bị gia dụng để chuyển về Nga. Hồi tháng 6.2018, ông Nevidomy đã lãnh án 26 tháng tù giam, còn ông Makarenko có nguy cơ bị tuyên 45 năm tù, theo Reuters.

Trước đó, Tổng cục An ninh Liên bang Nga tiến hành bắt giữ cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Paul Whelan tại thủ đô Moscow hôm 28.12.2018. "Tình hình liên quan đến Paul Whelan là rất nghiêm trọng. Ông ta đến Moscow để tiến hành những hoạt động tình báo vi phạm luật pháp của Nga, nhưng vẫn chưa bị truy tố", Thứ trưởng Ryabkov cho hay. Ngược lại, luật sư Vladimir Zherebenkov đại diện cho ông Whelan lại nói thân chủ đã bị truy tố tội gián điệp và đang ở trong trại tạm giam chờ xét xử Lefortovo tại Moscow, theo AFP. Gia đình khẳng định ông Whelan đến Moscow để tham dự tiệc cưới của một đồng đội và không tham gia bất kỳ hoạt động gián điệp nào, đồng thời cho rằng cựu lính thủy đánh bộ trở thành "con tốt trong bàn cờ chính trị".

Trong khi đó, Hãng tin Rosbalt (Nga) dẫn nguồn tin giấu tên tiết lộ ông Whelan bị bắt chỉ vài phút sau khi nhận thẻ nhớ USB từ một người Nga ngay tại phòng khách sạn. Thiết bị này lưu trữ thông tin cá nhân của nhiều nhân viên thuộc một cơ quan nhà nước tuyệt mật của Nga. Theo Rosbalt, ông Whelan được cho là đã thiết lập quan hệ với một số “kẻ phản bội” ở Nga thông qua các diễn đàn trên internet cách đây 10 năm. Người này mang 4 quốc tịch Mỹ, Anh, Canada và Ireland và hiện là trưởng bộ phận an ninh giám sát các cơ sở của Tập đoàn linh kiện ô tô BorgWarner (Mỹ). Gia đình cho biết chính phủ 4 nước sẽ cùng xử lý vụ việc nhưng Washington sẽ dẫn đầu do Whelan dùng hộ chiếu Mỹ lúc đến Nga, theo tờ The Guardian.