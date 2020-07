Nghi vấn mạng 5G Úc có linh kiện dính líu quân đội Trung Quốc

Tập đoàn điện tử Panda (trụ sở ở Nam Kinh, Trung Quốc) có liên doanh tại Trung Quốc với hãng Ericsson (Thụy Điển) – hãng cung cấp thiết bị cho ăng ten 5G được sử dụng bởi các nhà mạng ở Úc là Telstra và Optus.

Dù Úc cấm hãng Huawei của Trung Quốc tham gia phát triển mạng 5G do lo ngại về an ninh quốc gia, các linh kiện Trung Quốc dễ bị can thiệp từ nước ngoài tiếp tục tồn tại trong hệ thống công nghệ thế hệ mới này.