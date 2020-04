Nghiên cứu mới: Số người nhiễm Covid-19 nhiều gấp 85 lần so với báo cáo

Nhóm nhà khoa học của Đại học Stanford (Mỹ) ngày 17.4 công bố kết quả nghiên cứu cho thấy virus Corona chủng mới ( SARS-CoV-2 ) gây bệnh Covid-19 đã lây nhiễm cho nhiều người hơn so với con số được báo cáo chính thức.

Các nhà khoa học lấy mẫu huyết thanh từ 3.300 người dân Santa Clara để kiểm tra xem có kháng thể Covid-19 hay không. CNN dẫn kết quả nghiên cứu ước tính có 2,49 – 4,16% dân số Santa Clara đã bị nhiễm Covid-19 tính đến ngày 1.4, tương đương khoảng 48.000 – 81.000 người.

Con số này cao hơn số liệu chính thức do nhà chức trách địa phương ghi nhận gấp 50 – 85 lần. Cụ thể, tính đến ngày 1.4, giới chức Santa Clara thông báo có 956 ca nhiễm Covid-19.

Nghiên cứu mới cho thấy khoảng 48.000 - 81.000 người dân Santa Clara đã bị nhiễm Covid-19 AFP Giáo sư y học Jay Bhattacharya, một trong số tác giả nghiên cứu, nói rằng nghiên cứu cho thấy nhiều người bị nhiễm Giáo sư y học Jay Bhattacharya, một trong số tác giả nghiên cứu, nói rằng nghiên cứu cho thấy nhiều người bị nhiễm Covid-19 nhưng không được phát hiện, củng cố thêm cho những nghiên cứu khác về việc dịch Covid-19 đã phát tán rộng ra hơn so với những con số được báo cáo chính thức.

Mặt khác, nếu mức độ lây nhiễm nói trên là chính xác thì cũng đồng nghĩa tỷ lệ tử vong vì Covid-19 là thấp hơn so với thực tế. Giáo sư Bhattacharya nói nếu số người nhiễm nhiều hơn 50 lần so với thống kê thì tỷ lệ tử vong của Covid-19 nhiều nhất là gấp 2 lần so với bệnh cúm mùa.

Trước đó, ông Victor Davis Hanson, một nhà nghiên cứu khác cũng tại Đại học Stanford nêu giả thuyết rằng có thể dịch Covid-19 đã xuất hiện tại California sớm hơn so với thời điểm được công bố và nhiều người có thể đã nhiễm và tự khỏi bệnh.

Ông Hanson cho rằng nhờ hình thành miễn dịch sau khi khỏi bệnh nên số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 được thông báo tại California thấp hơn so với những địa phương khác.