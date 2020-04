California đã được miễn dịch cộng đồng với Covid-19?

Nhà nghiên cứu Victor Davis Hanson tại Viện chính sách công Hoover, thuộc Đại học Stanford (Mỹ) mới đây nêu giả thuyết rằng dịch Covid-19 đã bùng phát sớm hơn so với thời điểm được công bố vào cuối tháng 12.2019 tại Trung Quốc , theo đài KSBW-8 ngày 10.4.

Ông Hanson cho rằng việc dịch bệnh bị lây lan sang California từ sớm đã giúp hình thành miễn dịch cộng đồng và đó là lý do số ca nhiễm và tử vong tại bang này thấp hơn so với ước tính.

Tính đến ngày 8.4, California có 507 ca tử vong vì Covid-19 và New York có đến 6.268 ca. Trong khi đó, dân số California là khoảng 40 triệu người, nhiều gấp 2 lần so với New York. Như vậy, tỷ lệ tử vong trên 100.000 dân tại California thấp hơn New York đến hơn 30 lần.

Ông Hanson tin rằng những người Trung Quốc đến California mỗi ngày, gồm những chuyến bay thẳng từ Vũ Hán sang, đã mang theo mầm bệnh đến. Ông Hanson cũng dẫn chứng về việc Covid-19 bị cho là đã âm thầm lây lan từ Trung Quốc sang Ý từ cuối năm ngoái.

Nhà nghiên cứu này trích dẫn những thông tin về đợt cúm mùa năm ngoái tại Mỹ đến sớm hơn bình thường và nghi ngờ đó có thể là dịch Covid-19 nhưng các bác sĩ không hay biết.

Do đó, ông Hanson cho rằng miễn dịch cộng đồng có thể đã được hình thành tại California, dẫn đến việc tỷ lệ nhiễm bệnh thấp.

Hành khách từ Thượng Hải đến sân bay Los Angeles hồi tháng 1 Reuters

Theo trang Patch, ông Hanson không phải là chuyên gia về dịch tễ học hay sinh vật học. Lĩnh vực chuyên môn của nhà nghiên cứu này là về lịch sử, xung đột quốc tế và chiến lược quân sự

Mặt khác, các nhà khoa học tại Trường Y thuộc Đại học Stanford đang tiến hành nghiên cứu để xác định có bao nhiều người dân tại California mang virus Corona chủng mới gây bệnh Covid-19 trong người.

Nhóm nghiên cứu đã lấy mẫu máu của khoảng 3.200 người tình nguyện ở quận Santa Clara và sẽ cho biết người đó có kháng thể và miễn nhiễm với Covid-19 hay không, theo tờ The Mercury News. Ông Hanson nói rằng kết quả nghiên cứu có thể chứng minh cho giả thuyết mà ông đặt ra.

Đến nay, hiểu biết về virus Corona chủng mới vẫn còn hạn chế và các nhà khoa học đang tìm hiểu liệu người nhiễm và hồi phục có được miễn nhiễm như các bệnh khác hay không.

Miễn dịch cộng đồng được hình thành khi đại đa số người dân trong một cộng đồng miễn nhiễm với bệnh bằng cách tiêm vắc xin hoặc đã bị nhiễm và hồi phục.

Đài ABC 7 dẫn lời giới chuyên gia y tế ước tính miễn dịch cộng đồng đối với Covid-19 tại Mỹ sẽ được hình thành khi có khoảng 50-60% dân số bị nhiễm. Điều này đồng nghĩa hàng triệu người Mỹ phải bị nhiễm hoặc tiêm vắc xin.