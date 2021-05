Ngoại trưởng New Zealand lo ‘cơn bão’ Trung Quốc sẽ ập đến

Ngoại trưởng Mahuta đưa ra cảnh báo trên khi chính phủ New Zealand ngày càng đối diện sức ép có lập trường cứng rắn hơn đối với các cáo buộc Trung Quốc vi phạm nhân quyền, theo tờ The Guardian ngày 24.5.

“Rõ ràng chúng tôi không thể phớt lờ những gì đang xảy ra ở Úc trong quan hệ của nước này với Trung Quốc. Và nếu Úc đang cận kệ mắt bão hay đang ở ngay trong tâm bão, thì New Zealand phải nhìn nhận rằng có thể sớm muộn gì thì cơn bão đó cũng sẽ đến gần chúng tôi”, bà Mahuta nhận định với tờ The Guardian.

Đây là một trong những phát ngôn thẳng thắn nhất của Ngoại trưởng Mahuta về nguy cơ xuất phát từ sự phụ thuộc của New Zealand vào Trung Quốc về thương mại. Trung Quốc chiếm gần 30% xuất khẩu của New Zealand, theo The Guardian.

“Tín hiệu tôi đang gửi tới các nhà xuất khẩu là họ cần suy nghĩ về sự đa đang hóa trong bối cảnh này - Covid-19 , mở rộng quan hệ khắp khu vực, và nếu có gì đó quan trọng xảy ra với Trung Quốc thì có gì để chống đỡ. Liệu họ có thể đứng vững trước tác động như thế?”, bà Mahuta đặt câu hỏi.

New Zealand đang cố gắng duy trì quan hệ thương mại mạnh mẽ với Trung Quốc trong khi vẫn muốn chỉ trích những vụ vi phạm nhân quyền hay luật pháp quốc tế. Trong năm qua, New Zealand dường như ngày càng khó giữ được lập trường đó.

Chính phủ nước này đang chịu phải sức ép có lập trường đạo đức mạnh mẽ hơn về những vấn đề nhân quyền liên quan Trung Quốc. Gần đây, New Zealand đã đưa ra một số tuyên bố bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về những hành động của Trung Quốc ở khu tự trị Tân Cương và Hồng Kông, nhưng những tuyên bố đó có khuynh hướng mềm mỏng hơn so với những tuyên bố của Anh, Mỹ, Canada và Úc, theo The Guardian.