Ngoại trưởng Pompeo cảnh báo Nga trả giá đắt nếu treo thưởng giết lính Mỹ

Tờ The New York Times hồi tháng 6 dẫn nguồn từ giới chức tình báo Mỹ cho biết đơn vị 29155 thuộc Cơ quan Tình báo quân đội Nga (GRU) đã bí mật treo thưởng bằng tiền cho các tay súng tiến hành những cuộc tấn công nhằm vào liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Afghanistan trong năm ngoái.