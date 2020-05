Nguy cơ leo thang chiến tranh thương mại Mỹ - Trung

WHO kêu gọi chậm nới lỏng phong tỏa Giám đốc chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Mike Ryan hôm qua kêu gọi các nước cần nới lỏng phong tỏa từng bước và sẵn sàng áp dụng lại nếu vi rút Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh Covid-19 lây nhiễm mạnh trở lại, theo Reuters. “Điều vô cùng quan trọng là khi nới lỏng các biện pháp cách ly, các nước cần luôn luôn đề phòng ca nhiễm tăng vọt và nguy cơ lây nhiễm tại những nơi đặc biệt”, ông Ryan phát biểu và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đề phòng nguy cơ lây nhiễm tại các viện dưỡng lão, trại giam và nhà tập thể dành cho lao động nhập cư. Covid-19 đã lây nhiễm tại nhiều viện dưỡng lão ở châu Âu và Bắc Mỹ và tại khu nhà tập thể của lao động nước ngoài ở Singapore. Ông Ryan cảnh báo việc lây nhiễm tại những nơi tương tự có thể “biến thành đám cháy rất nhanh chóng”. Ông cũng lưu ý ngay cả khi khống chế được Covid-19, người dân cần duy trì việc giữ khoảng cách tiếp xúc, giữ vệ sinh và cơ quan chức năng cần duy trì việc xét nghiệm các trường hợp nghi vấn. Minh Trung

Tổng thống Trump hồi đầu tuần này cũng từng đề cập khả năng Mỹ sẽ đòi Trung Quốc bồi thường cho những thiệt hại do dịch Covid-19 khởi phát tại TP. Vũ Hán gây ra. Lãnh đạo Mỹ thậm chí nhấn mạnh mối quan ngại của ông về vai trò của Trung Quốc đối với nguồn gốc và sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 hiện được ưu tiên hơn so với những nỗ lực của ông nhằm xây dựng một thỏa thuận thương mại ban đầu với Bắc Kinh. “Chúng tôi đã ký một thỏa thuận thương mại, theo đó Trung Quốc hứa mua nhiều hàng hóa Mỹ - và thực tế họ đã mua rất nhiều. Nhưng điều đó hiện trở thành thứ yếu so với những gì xảy ra cùng với vi rút. Tình hình đại dịch là điều không thể chấp nhận được”, Tổng thống Trump nói.